رئيسة سلوفينيا تدعو إلى قوات أممية لحفظ السلام وتندد بالعنف في غزة

أكدت رئيسة سلوفينيا في تصريحات صحفية أن بلادها تقف إلى جانب الإنسانية في غزة، مشددة على أن العالم بحاجة في هذه المرحلة إلى مزيد من التضامن مع المدنيين المتضررين من الحرب.

وقالت الرئيسة إن ما شهدته غزة من قتل وإبادة أمر غير مقبول، مضيفة أن سلوفينيا تؤمن بحقوق الإنسان وتدعو إلى ظهور مزيد من السياسيين القادرين على تفهم معاناة المدنيين الفلسطينيين.

ودعت إلى ضرورة وجود قوات دولية لحفظ السلام في غزة تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدة أن مواقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب في غزة ليست موحدة كما كانت بشأن رفض الحرب على أوكرانيا.

وأشارت إلى أن ما يجري في فلسطين "غير منصف"، معتبرة أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل "غير متناسبة"، محذرة في الوقت ذاته من أن أي محاولات للإضرار بالمحكمة الجنائية الدولية ستؤدي إلى تدمير منظومة القانون الدولي.