الأحرار: المشروع الأمريكي يخدم الاحتلال ويهمل حقوق الشعب الفلسطيني

أصدرت حركة الأحرار الفلسطينية بيانًا بشأن مشروع القرار الأمريكي المعدل في مجلس الأمن، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تواصل انحيازها الكامل للعدو الصهيوني والعمل على تحقيق أهداف قادته الفاشيين التي لم يحققوها في ميدان المعركة، ومنح "مجلس السلام" صفة احتلالية دولية تقوم بمهام الاحتلال في قطاع غزة بغطاء أممي.

وأشار البيان إلى أن المشروع الأمريكي المعدل تبنى الرؤية الإسرائيلية، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، وحقه في تقرير مصيره، وتشكيل حكومة وطنية فلسطينية خالصة تدير شؤونه.

وأكدت الحركة أن شعبنا وفصائله لن يقبلوا وجود قوات دولية احتلالية، وسيتعامل معها كمحتل لأرضه ومقدراته كما يتعامل مع العدو الصهيوني.

ودعت حركة الأحرار إلى الدور العربي والإسلامي الجاد، بالوقوف بشكل عاجل إزاء مظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، معتبرة الدور الجزائري الحر في رفض المشروع الأمريكي والتلاعب المخصص لصالح الاحتلال الصهيوني وإرضاء قادته، مثالًا على ضرورة الدفع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ، وعدم الانسياق وراء المصطلحات الدبلوماسية الفضفاضة التي تدسها الإدارة الأمريكية لحرف البوصلة عن حقوق الشعب الفلسطيني ودور الدول العربية والإسلامية تجاه القضية.

وحذر البيان مجلس الأمن من الكيل بمكيالين، داعيًا إلى الحؤول دون تمرير هذا المشروع الذي يتنافى مع القانون الدولي الذي يكفل للشعوب حق تقرير مصيرها وحق مقاومة المحتل لأرضها، والتعامل مع قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب مطالبين بالعدالة الدولية وليسوا كأبرياء.