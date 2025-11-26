عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

لماذا الضفة الغربية؟!

الكاتب محمد القيق.jpg
الكاتب محمد القيق.jpg

محمد القيق


 

إسرائيل تريد تسريع مسارات السيطرة الجغرافية والاستيطانية والسياسية من خلال ما تمارسه يوميا من عمليات التجريف والهدم واعتداءات المستوطنين ومنع البناء ونصب البوابات واقتحام المدن وذلك لتحقيق:

* فرضية الأمن الاستراتيجي للمستوطنات بإيجاد مناطق عازلة آمنة على حساب الفلسطينيين.

* ⁠رفع معنويات الجيش والمستوطنين من خلال إغلاق حسابات مع مقاومين والإعلان عن تصفية مقاتلين لتعزيز هيبة جهاز الشاباك والجيش في الضفة وكذلك للجمهور الإسرائيلي.

* ⁠تقليل سقف طموح الفلسطينيين من التحرير والدولة إلى معالجة الحواجز والأزمة الاقتصادية والحياة اليومية لدفعهم إلى الرحيل أو الرضا بما هو قادم من ضم، وهذه حرب نفسية مستخدمة سابقا وبرزت في انتفاضة الأقصى عام 2000 والآن في غزة بتدمير البنية التحية وتقطيع التواصل ليبدأ الفلسطيني مرة أخرى من الصفر بينما يستمر تنفيذ المخطط.

* ⁠تثبيت روتين جديد لكسر السيادة الفلسطينية وتعزيز الوجود الإداري والاستيطاني والعسكري الإسرائيلي لما يعرف بتأسيس دولة المستوطنين ومنع إقامة دولة للفلسطينيين تتناغم مع رغبة المجتمع الدولي، وبالتالي ينفذون خطة صفقة القرن بكل حذافيرها.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308391

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من مقالات

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر