لماذا الضفة الغربية؟!





إسرائيل تريد تسريع مسارات السيطرة الجغرافية والاستيطانية والسياسية من خلال ما تمارسه يوميا من عمليات التجريف والهدم واعتداءات المستوطنين ومنع البناء ونصب البوابات واقتحام المدن وذلك لتحقيق:

* فرضية الأمن الاستراتيجي للمستوطنات بإيجاد مناطق عازلة آمنة على حساب الفلسطينيين.

* ⁠رفع معنويات الجيش والمستوطنين من خلال إغلاق حسابات مع مقاومين والإعلان عن تصفية مقاتلين لتعزيز هيبة جهاز الشاباك والجيش في الضفة وكذلك للجمهور الإسرائيلي.

* ⁠تقليل سقف طموح الفلسطينيين من التحرير والدولة إلى معالجة الحواجز والأزمة الاقتصادية والحياة اليومية لدفعهم إلى الرحيل أو الرضا بما هو قادم من ضم، وهذه حرب نفسية مستخدمة سابقا وبرزت في انتفاضة الأقصى عام 2000 والآن في غزة بتدمير البنية التحية وتقطيع التواصل ليبدأ الفلسطيني مرة أخرى من الصفر بينما يستمر تنفيذ المخطط.

* ⁠تثبيت روتين جديد لكسر السيادة الفلسطينية وتعزيز الوجود الإداري والاستيطاني والعسكري الإسرائيلي لما يعرف بتأسيس دولة المستوطنين ومنع إقامة دولة للفلسطينيين تتناغم مع رغبة المجتمع الدولي، وبالتالي ينفذون خطة صفقة القرن بكل حذافيرها.