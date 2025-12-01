الاحتلال يواصل خروقات وقف إطلاق النار في غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في اليوم الـ52 من دخوله حيّز التنفيذ،عبر غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق في القطاع. فقد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي هجمات على مناطق ممتدة على طول “الخط الأصفر” شرق غزة، طالت أطراف حيي الشجاعية والتفاح، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من خان يونس، وأطلقت المروحيات نيرانها في المنطقة ذاتها.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت شمال مخيم البريج وسط القطاع بعدد من قذائف المدفعية، في تصعيد يعدّ الأحدث ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة منذ بدء وقف إطلاق النار.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب 591 خرقًا خلال 50 يومًا، أسفرت عن 357 شهيدًا و903 مصابين، إلى جانب 38 حالة اعتقال تعسفي. ووفق البيان، شملت الانتهاكات 164 إطلاق نار مباشر، و25 عملية توغل، و280 قصفًا، إضافة إلى 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وأدان المكتب بشدة هذه الخروقات، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، وداعيًا الولايات المتحدة والوسطاء ومجلس الأمن إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات وإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق.