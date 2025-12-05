نجل البرغوثي: الاحتلال حطّم جسد والدي وقطع جزءًا من أذنه

قال "قسّام" نجل الأسير القائد مروان البرغوثي إن أسيرًا محررًا أبلغه صباح يوم الجمعة، أن قوات الاحتلال حطّمت جسد والده وكسرت أسنانه وضلوعه وأصابعه وقطعت جزءًا من أذنه داخل السجن.

وتساءل "قسام"، "ماذا نفعل ولمن نتحدث ولمن نلجأ؟.. نحن نعيش مع هذا الكابوس يوميًا".

وانطلقت حملة عالمية تطالب بالإفراج عن الأسير مروان البرغوثي.

وتقود عائلة البرغوثي، بدعم من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، حملة جديدة تهدف إلى وضع قضيته في صدارة النقاشات السياسية والدبلوماسية التي ستلي المرحلة الحالية من وقف إطلاق النار في غزة.

وكان البرغوثي اعتقل في 15 نيسان/ إبريل عام 2002، من حي الإرسال في مدينة رام الله، وحُكم عليه عام 2004 بالسجن خمسة مؤبدات و40 عامًا.