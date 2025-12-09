الإعلامي الحكومي يحذر من تداعيات مناخية خطيرة على العائلات النازحة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من الآثار والتداعيات المتوقعة للمنخفض الجوي "بيرون"، الذي سيدخل القطاع بدءاً من الأربعاء وحتى مساء الجمعة، مشيراً إلى المخاطر التي قد تتعرض لها مناطق النزوح العشوائي وخيام النازحين، والتي قد تشمل الغرق واجتياح مياه الأمطار.

وأكد المكتب أن المنخفض سيحمل فيضانات وسيول نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار، إلى جانب هبّات رياح قوية قد تقتلع خيام النازحين، وأمواج بحر عاتية، وعواصف رعدية، محذراً من تداعيات مناخية خطيرة قد تلحق أضراراً واسعة بعشرات آلاف العائلات المقيمة في خيام وملاجئ بدائية.

وأشار المكتب إلى أن آلاف الأسر ستواجه خطر الغرق والانهيارات والفيضانات، محذراً من تكرار مشاهد مأساوية لعائلات تكافح للبقاء داخل خيام لا تقيهم من برودة الشتاء أو قسوة المنخفضات الجوية، وسط غياب أي تدخل جاد لتوفير الحماية والإغاثة للنازحين.

وأدان المكتب الاحتلال الإسرائيلي وحمّله المسؤولية عن تعريض النازحين لمخاطر المناخ نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الإغاثية ومواد الإيواء، بما في ذلك منع إدخال 300,000 خيمة وبيت متنقل، إضافة إلى غياب الملاجئ البديلة.

وطالب المكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والرئيس الأمريكي، والوسطاء والضامنين للدول الصديقة والجهات المانحة، بالضغط الفوري على الاحتلال لفتح المعابر، والتحرك لتوفير مستلزمات الطوارئ، وتعزيز قدرات فرق الإنقاذ والإغاثة، وتأمين الحماية للعائلات النازحة خلال فترة المنخفض، واتخاذ خطوات عملية وملزمة لتجنب تكرار مشاهد الانهيار والغرق خلال الساعات الـ72 المقبلة.