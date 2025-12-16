تحت حماية الاحتلال.. نتنياهو والمستوطنون يدنسون الأقصى خلال “الحانوكاه”

اقتحم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حائط البراق في المسجد الأفصى المبارك، تزامناً مع اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام ما يُسمى بعيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه"، وسط حماية مكثفة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن "نتنياهو" اقتحم حائط "البراق"؛ لإحياء ما يُسمي عيد "الحانوكاه"، فيما اقتحم المستوطنون المسجد من باب المغاربة على شكل مجموعات، وتجولوا داخل ساحاته وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأضاء المستوطنون -للمرة الثانية- شموعا في شمعدانٍ وضعوه عند باب القطانين من الخارج، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى الغربية، مُعلنين عزمهم إضاءة شمعة عند الباب، في كل ليلة من ليالي "الحانوكاه".

وتزامنت إضاءة الشمعدان مع رقصات وصلوات على الدرج المواجه للباب. علما أن الاحتلال يُغلقه مساء كل يوم، قبل صلاة العشاء، ليمنع المصلين من ارتياده، ويجعله متاحا للمستوطنين.

وعلى مدار الأيام الماضية، كثّفت الجماعات الاستيطانية دعواتها لاقتحام المسجد الأقصى المبارك لإحياء ما يُسمّى بعيد الأنوار "الحانوكاه"، الذي يبدأ اليوم، ويستمر لـ 8 أيام.