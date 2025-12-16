الأشغال: الاحتلال دمر 90% من البنى التحتية و352 ألف وحدة سكنية

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو، أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى تدمير 352 ألف وحدة سكنية و90% من البنى التحتية المدنية بالقطاع.

وأكد "بسيسو"، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أن 200 ألف وحدة سكنية دُمرت بالكامل، بينما تعرضت 60 ألف وحدة أخرى لأضرار جزئية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة قدّرت أضرار البنى التحتية في غزة بنحو 70 مليار دولار، مع وجود تحديات كبيرة لإعادة الإعمار بسبب حجم الدمار.

وأوضح "بسيسو"، أن الاحتلال يمنع إدخال مواد البناء والآليات الثقيلة، اللازمة لإزالة حوالي 60 مليون طن من الركام في غزة.

وأشار إلى قيود الاحتلال على دخول المواد المصنفة مزدوجة الاستخدام، مما يعوق توفير مستلزمات الإيواء مثل الخيام للمتضررين.

وأضاف أن الاحتلال دمر ما بين 90 إلى 95% من المعدات الثقيلة في القطاع، ما يعرقل جهود إزالة الركام بشكل فعال.

وقال الوزير إن الحكومة الفلسطينية حددت 264 منطقة لإنشاء مراكز إيواء للنازحين، و10 مناطق مخصصة لتجميع الركام ضمن خطة التعافي المبكر.

وأكد أن الاحتلال يرفض تنفيذ التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر، ومنها إدخال مئات الآليات الثقيلة الضرورية.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف جريح.