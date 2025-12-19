170 فنانًا بلجيكيًا يدينون مشاركة هيئة الإذاعة في "يوروفيجن"

أدان 170 فنانًا بلجيكيًا، قرار هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026"، وذلك على خلفية مشاركة "إسرائيل" فيها.

ونشرت صحيفة "لا ليبر بلجيك" الناطقة بالفرنسية، رسالة مشتركة من 170 فنانًا بلجيكيًا بشأن مشاركة هيئة الإذاعة والتلفزيون في المسابقة.

وجاء في الرسالة: "استغلت الحكومة الإسرائيلية لسنوات الفعاليات الفنية والثقافية الكبرى لأغراض دعائية بهدف صرف الأنظار عن احتلالها ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار الفنانون إلى أنه منذ انتهاك وقف إطلاق النار، أصبح من الضروري بالنسبة إلى "تل أبيب" أن تنسي الرأي العام الأوروبي ما حدث.

وقالوا: إن "الاستمرار في دعوة إسرائيل إلى مثل هذه الفعاليات يعني التغاضي عما هو غير مقبول، والتستر على سياسات الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية والعنصرية والتدميرية".

وفي مايو/ أيار الماضي، طالب نحو 4 آلاف فنان من 5 بلدان إسكندنافية (النرويج، الدنمارك، السويد، آيسلندا، وفنلندا)، بينهم فنانون سبق أن شاركوا في "يوروفيجن"، بإقصاء "إسرائيل" من المسابقة، واعتبروا مشاركتها "تلميعًا" للإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.