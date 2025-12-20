منتخب فلسطين يُحول كرة القدم إلى هوية في كأس العرب 

لم يدخل منتخب فلسطين كأس العرب كضيف عابر، بل كحالة كروية استثنائية تحمل هوية وطنية قبل أن تحمل كرة. منتخب جاء من واقع بالغ القسوة؛ حرب مستمرة، دوري محلي متوقف منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وعدد من لاعبيه بلا أندية يمارسون فيها كرة القدم بشكل منتظم، ومع ذلك ظهر بصورة تنافسية فرضت الاحترام.

فنيًا، قدّم “الفدائي” أداءً منضبطًا قائمًا على التنظيم والروح القتالية، مع وعي تكتيكي واضح وقدرة على مجاراة منتخبات مستقرة فنيًا ولوجستيًا. هذا التفوق لم يكن نتاج ظروف مثالية، بل حصيلة إصرار لاعبين اختاروا تمثيل الوطن في أصعب الظروف.

تفوق فني ونتائج صنعت الاعتراف

تطور المنتخب الفلسطيني لم يكن شعاراتيًا، بل تُرجم إلى نتائج واضحة داخل الملعب. الفوز التاريخي على منتخب قطر، والتعادل الدرامي مع تونس، منحا “الفدائي” بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته، في إنجاز يؤكد تصاعد المنحنى الفني للمنتخب.

وفي مواجهة السعودية، ورغم الخسارة بعد التمديد للأشواط الإضافية، خرج المنتخب الفلسطيني مرفوع الرأس، بعدما قدّم مباراة عالية المستوى، لعب خلالها بندية حتى اللحظة الأخيرة، وكسب احترام كل المتابعين والخبراء.

الأهم أن البطولة كشفت عن بروز أسماء شابة جديدة، أثبتت قدرتها على تحمّل المسؤولية، وقد تكون أعمدة أساسية للمنتخب في المرحلة المقبلة، ما يمنح المشروع الكروي الفلسطيني أفقًا واعدًا رغم كل التحديات.

مدرجات عربية .. الحضور الأكبر والدعم الأوسع

ما ميّز مباريات منتخب فلسطين في كأس العرب لم يكن الأداء فقط، بل الزخم الجماهيري العربي غير المسبوق. مباريات “الفدائي” شهدت واحدًا من أعلى معدلات الحضور في البطولة، حيث امتلأت المدرجات بجماهير من مختلف الدول العربية، توحّدت خلف علم واحد وهتاف واحد.

هذا الدعم لم يكن عاطفيًا فحسب، بل تحوّل إلى مشهد تضامن عربي صريح، منح اللاعبين دفعة معنوية هائلة، وجعل كل مباراة حدثًا وطنيًا جامعًا.

كرة من أجل غزة .. حين تلعب الروح قبل القدم

في خلفية كل مباراة، كانت غزة حاضرة. “الفدائي” لعب بروح البطولة لإسعاد شعبه، خصوصًا أهل غزة الذين تابعوا المباريات من الخيام وتحت القصف. المقاطع التي خرجت من قلب المعاناة، لأطفال وعائلات يهتفون للمنتخب، شكّلت أحد أكثر مشاهد البطولة إنسانية وتأثيرًا.

هنا تجاوزت كرة القدم معناها التقليدي، وتحولت إلى رسالة أمل، وإلى مساحة فرح مؤقت في واقع قاسٍ. منتخب فلسطين لم يلعب من أجل النتائج فقط، بل من أجل أن يقول لشعبه: نحن معكم، ونلعب لأجلكم.

كأس العرب أكدت أن “الفدائي” ليس مجرد منتخب، بل صوت شعب، وهوية وطن، وحكاية تُكتب بالكرة حين تضيق كل المساحات الأخرى.