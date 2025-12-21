الاحتلال يغلق مدرسة بسلوان بذريعة إزعاج المستوطنين

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة وروضة أطفال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بذريعة إزعاج المستوطنين.

وذكرت محافظة القدس، أن سلطات الاحتلال أغلقت "مدارس ورياض أطفال نور القدس" الواقعة في حي رأس العامود ببلدة سلوان، بذريعة إزعاج المستوطنين.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أجبرت طلاب المدارس على الانتقال إلى مدارس أخرى، من دون إعلام الأهالي أو أخذ موافقتهم.

ونظم المدرسون والطلبة اعتصاما في ساعة المدرسة رفعوا فيه لافتات منددة بقرارات الاحتلال، وتطالب بحقهم في التعليم.

وتتعرض المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة لمضايقات واعتداءات متواصلة من سلطات الاحتلال، بهدف إجبار طلبتها على الالتحاق بالمدارس التابعة للاحتلال والتي تدرس منهاجا إسرائيليا.

ويستوطن عدد من المستوطنين في بلدة سلوان بعد الاستيلاء بالقوة والاحتيال على عدد من العقارات الفلسطينية فيها منذ سنوات.