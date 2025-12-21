وصول 6 أسرى لمستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة

وصل 6 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والأسرى المفرج عنهم، هم: إبراهيم يوسف إبراهيم معروف (52 عامًا)، من سكان جباليا، وأحمد سعدي سعيد نصر (30 عامًا)، من سكان جباليا النزلة.

كما وصل نور الدين ناصر إدريس أبو زيادة (34 عامًا)، من خانيونس جنوب قطاع غزة، وعاطف محمود ياسين الشيخ (50 عامًا)، من سكان رفح. ومحمد أسامة عبد النجار (28 عامًا)، من خانيونس، وإيهاب محمد عبد الكريم أبو هجرس (31 عامًا)، من بني سهيلا في خانيونس.

ويخضع الأسرى لفحوص طبية في المستشفى لتقييم حالتهم الصحية، بعد الظروف الصعبة التي مروا بها خلال فترة الاعتقال.

وتفرج قوات الاحتلال عن أعداد محدودة من أسرى قطاع غزة بين فترة وأخرى، بعد انتهاء محكومياتهم، حيث يبدو غالبيتهم بحالة صحية صعبة جراء التعذيب الذي تعرضوا له داخل السجون.