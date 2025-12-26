مصر: الشواهد تؤكد الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم محاولات "نتنياهو" عرقلتها

أكدت مصر، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى جانب محاولته إشعال المنطقة.



وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشون، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن "نتنياهو يسعى بكل السبل لتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر تحويل بوصلة الاهتمام الأمريكي إلى ملفات إقليمية أخرى، وفي مقدمتها إيران وسوريا ولبنان".



وأوضح أن "نتنياهو يحاول إشعال المنطقة بعيداً عن غزة، مستفيداً من توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية، على أمل دفع واشنطن إلى مواجهة مع طهران، بما قد يعيد إشعال غزة ويُفشل المرحلة الثانية من الاتفاق".



وأكد أن نتنياهو "يناور لعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة"، واستدرك قائلا: "هناك فيتو أمريكي واضح على عدم تجدد الاشتباكات في غزة"، وفق القناة.



وأردف بالقول إن "جميع الشواهد تؤكد أن الإدارة الأمريكية حسمت موقفها من بدء المرحلة الثانية مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل"،.

وذكر أن "استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتنياهو في 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري يرجح أن يكون إشارة الانطلاق الفعلية للمرحلة الثانية دون لبس".