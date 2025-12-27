الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح تنعى المهندس أنس عبد الفتاح

نعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، اليوم، المهندس أنس عبد الفتاح، الذي توفي بعد ثلاثة أعوام من المعاناة مع الشلل الناتج عن إصابته برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وفق ما جاء في بيان صادر عنها.

وقالت الكتلة في بيانها إن عبد الفتاح أُصيب خلال مشاركته في مسيرات احتجاجية شعبية رفضًا لملاحقة واعتقال المقاومين، مشيرة إلى أن إصابته أدت إلى شللٍ لازمه طوال السنوات الثلاث الماضية حتى وفاته.

وأضاف البيان أن عبد الفتاح “قدّم نموذجًا للصبر والاحتساب في مواجهة الألم”، منتقدًا ما وصفه بـ“الإهمال والتنصل من المسؤوليات القانونية والأخلاقية” تجاه علاجه ورعايته الطبية والإنسانية.

وأكدت الكتلة أن “دماء الشهداء ومعاناة الجرحى أمانة في أعناق الأحرار”، معتبرة أن سياسات القمع والتضييق على الأصوات المعارضة “لن تنجح في كسر إرادة الشعب أو طمس الحقيقة”.

وتقدّمت الكتلة الإسلامية بأحرّ التعازي لعائلة المهندس أنس عبد الفتاح، وزملائه ومحبيه، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.