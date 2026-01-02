عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والغائب في الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، أتبعوها بصلاة الغائب على أرواح قادة المقاومة الذين ارتقوا شهداء في قطاع غزة، في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال.

ومنذ ساعات الصباح، فرضت قوات الاحتلال قيودًا صارمة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى عبر الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس، كما نصبت حواجز حديدية في محيط البلدة القديمة وبوابات المسجد.

وأوقفت القوات العشرات من الشبان، ودققت في هوياتهم، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد، في محاولة للحد من أعداد المصلين.

وكانت قد انطلقت دعوات شعبية وحركية الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية في فلسطين وكل أنحاء العالم لأداء صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على أرواح القادة الشهداء من كتائب الشهيد عزّ الدين القسَّام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وشددت الدعوات على أداء صلاة الغائب على القادة الشهداء انطلاقا من المسجد الأقصى إلى كل مساجد فلسطين ومساجد أمتنا الإسلامية والعربية.

كما تتواصل الدعوات المقدسية بضرورة التحرك العاجل للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، ووقف الاعتداءات اليومية التي تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.