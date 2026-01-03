هاكرز إيرانيون يخترقون هاتف وزيرة "إسرائيلية" سابقة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن مجموعة قراصنة إيرانيين أعلنوا اختراق الهاتف المحمول لوزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة آيلت شاكيد.

وأشار موقع "واي نت" الإسرائيلي، إلى أن حساب مجموعة القرصنة الإيرانية "خانديلا" على الإنترنت أعلن اختراق شاكيد، مؤكدًا امتلاك صور ومقاطع فيديو مأخوذة من هاتف شاكيد من طراز آيفون 15.

وكتبت المجموعة: "مرة أخرى، يشهد العالم الإلكتروني قوتنا وهذه المرة، الهدف ليس سوى آيلت شاكيد"، وتقول المجموعة إنها تملك مواد إضافية ستنشرها قريبًا.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يخترف فيها هاتف آيلت شاكيد، حيث أعلن قراصنة إيرانيون في أغسطس من العام الماضي اختراق هاتفها، بعد عدة محاولات فاشلة.

وأبلغ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) شاكيد أن الهجوم مصدره إيران، وكانت قد تلقت تحذيرات سابقة من رئيس الشاباك الأسبق، نداف أرجمان، بشأن محاولات اختراق مماثلة.

والأحد الماضي، بدأت "مجموعة قراصنة (هاكرز) إيرانية"، نشر مواد حصلت عليها عن طريق اختراق هاتف رئيس مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مجموعة "حنظلة" بدأت في نشر "مستندات وصور وقوائم جهات اتصال تزعم استخراجها من هاتف تساحي برافرمان رئيس مكتب نتنياهو".

وقبل أيام، أقر بينيت باختراق حسابه على "تلغرام"، ونشر قائمة جهات اتصاله، بالإضافة إلى صور ومحادثات.

ونشرت "حنظلة" على الإنترنت قائمة جهات اتصال بينيت وهي نحو 5 آلاف، بينهم شخصيات رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسياسيون، ومقاتلون في وحدات النخبة، وصحفيون.

وفي العامين الماضيين، أعلنت السلطات الإسرائيلية على فترات اعتقال عشرات الإسرائيليين بشبهة "التخابر" مع إيران.