إصابات وأضرار واسعة بعد غارات إسرائيلية على محيط مخيم عين الحلوة

أصيب عدد من المدنيين اللبنانيين، فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي للمدينة الصناعية ومحيط مخيم عين الحلوة للاجئين، جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن عددًا من الجرحى، وهم من العمال، سُجل في الغارة الإسرائيلية على المنطقة الصناعية جنوبي مدينة صيدا، جنوبي لبنان.

من جانبها، أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام؛ لبنانية رسمية، أن الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت بصاروخين مبنى مؤلفًا من 3 طوابق في المنطقة الصناعية في سينيق- الغازية، قضاء صيدا، جنوبي لبنان.

ونوهت "الوكالة الوطنية" إلى أن الاستهداف تسبب بوقوع أضرار جسيمة في المباني والمحال المحيطة. مشيرة إلى وجود صاروخ غير منفجر في المكان، وأحد المباني مهدد بالانهيار جراء العدوان.

ونوهت المصادر اللبنانية إلى أن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي قصف بغارتين مبنى في المدينة الصناعية قرب صيدا، بالإضافة لغارتين استهدفتا محيط مخيم عين الحلوة.

وأمس الإثنين والليلة الماضية، شنّ قوات الاحتلال غارات جوية استهدفت عدة قرى وبلدات شرقي وجنوبي لبنان، وأسفرت عن تدمير عدة منازل وإلحاق أضرار مادية في منازل أخرى مجاورة.