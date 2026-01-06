حركة البديل الثوري تستعد لعقد مؤتمر أممي في أمريكا اللاتينية حول فلسطين وفنزويلا

أفادت مصادر فلسطينية مطّلعة بأن "حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل" شرعت في التحضير لعقد مؤتمر أممي في القارة اللاتينية، بمشاركة قوى فلسطينية وعربية وأممية، من دون الإعلان حتى الآن عن موعد أو مكان انعقاده.

وبحسب المصادر، يأتي المؤتمر في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة وعشرين شهرًا، بالتوازي مع تصاعد العدوان الصهيوني–الأميركي على شعوب المنطقة، واستمرار السياسات الإمبريالية الأميركية ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعوب أمريكا الجنوبية.

ومن المتوقع "الإعلان عن المؤتمر خلال الأيام المقبلة" حيث سيناقش التطورات السياسية والميدانية الراهنة، مع التركيز على "مجابهة الاستعمار والحركة الصهيونية، وتطوير دور الشعب الفلسطيني في الشتات، وتعزيز العلاقة بين مختلف حركات التحرر وقوى التضامن في أمريكا اللاتينية"، إلى جانب بحث "آليات تطوير عمل الحركة وتوسيع حضورها في القارة".

وأكدت المصادر أن "سلسلة فعاليات سياسية وجماهيرية وإعلامية سترافق انعقاد المؤتمر".