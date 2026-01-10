واعد: تفاقم خطير في معاناة الأسرى الأطفال داخل سجون الاحتلال

حذّرت جمعية واعد للأسرى والمحررين من التدهور المتسارع في أوضاع الأسرى الأطفال داخل سجون الاحتلال، مؤكدة أن ما يتعرضون له يشكّل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

وأوضحت واعد أن الأسرى الأطفال يواجهون ظروفًا اعتقالية قاسية، تشمل الحرمان من الملابس والأغطية الكافية، وسوء التغذية، والاكتظاظ الشديد، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد، ما ينعكس سلبًا على صحتهم الجسدية والنفسية. كما أشارت إلى انتشار أمراض معدية بينهم نتيجة انعدام شروط النظافة والرعاية الصحية، في ظل عدم توفر العلاجات اللازمة أو المتابعة الطبية المناسبة.

وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات تُعدّ شكلًا من أشكال التعذيب الممنهج، لا سيما بحق الأطفال، محمّلة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى الأطفال وحياتهم، وداعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لحماية الأطفال الأسرى ووقف الانتهاكات بحقهم.