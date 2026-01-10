حصاد 2025 حصاد 2025

أسير سابق في غزة لمعاريف: كنا نخشى محاولات الإنقاذ العسكرية

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية مقابلة مع الأسير (الإسرائيلي) السابق لدى المقاومة في غزة، مكسيم هاركين، كشف فيها عن تفاصيل دقيقة حول فترة أسره والمخاطر التي أحاطت به وبزملائه، مؤكداً أن العودة عبر "صفقة" كانت الأمل الوحيد للبقاء على قيد الحياة.

ووصف هاركين إحدى اللحظات التي تم نقله فيها داخل القطاع بأنها كانت "مشاهداً غريبة"، حيث مرّوا بين الناس في جولة داخل غزة دون أن يدرك أحد أنهم أسرى.

وحول سؤال عن فكرة الفرار، أكد هاركين أن الخوف من القتل كان يسيطر عليه تماماً، وأنه لم يحاول البحث عن جنود لعلمه أن أي صرخة ستدفع المقاومين لإطلاق النار عليه فوراً.

وأشار الأسير السابق إلى أنه رغم سماعه أصوات إطلاق نار واقتراب الجيش لمسافة لا تتجاوز عشرين متراً في بعض الأحيان، إلا أنه كان يدعو ألا تأتي القوات لإنقاذه، موضحاً: "كنت متيقناً أنه ما إن يقترب الجنود من المنزل حتى يبادر المسلحون إلى تصفيتنا".

وختم حديثه بالتأكيد على أن الأسرى لم تكن لديهم أوهام بشأن "الإنقاذ العسكري" الذي كان يثير رعبهم، بل كان رجاؤهم الوحيد هو العودة إلى بيوتهم عبر صفقة تبادل.

