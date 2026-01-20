عشائر غزة لـ "الرسالة نت": أبلغنا بإجراءات لتسليم وتسهيل مهام إدارة غزة للجنة الوطنية

قال د. علاء الدين العكلوك عضو الهيئة القيادية بالتجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية؛ إنّ الجهات الفنية والإدارية الحكومية بغزة؛ أبلغت العشائر بشكل رسمي البدء بإجراءات لتسليم وتسهيل مهام إدارة غزة للجنة الوطنية.

وذكر العكلوك لـ"الرسالة نت"، أن هذه الإجراءات تشمل الخطوات اللوجستية والملفات؛ لضمان تسليم مهني كامل للجنة.

ودعا العكلوك اللجنة إلى العودة لغزة ومباشرة العمل فورا؛ لاستلام المهام الملقاة على عاتقها؛ والبدء بإدارة القطاع ومعالجة الأزمات الإنسانية؛ وصولا لتحقيق حالة التعافي وبدء عملية الإعمار.

وأضاف العكلوك: "هناك دعم من الجهات السياسية والعشائرية للجنة؛ وستراقب عملها بهدف تعزيز إجراءاتها وتصويب أي خلل يعترضها".

وتابع "نتوقع أن مهنية اللجنة العالية ستتيح لها التغلب في حل الملفات المعقدة".