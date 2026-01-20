السعودية تدين هدم مباني الأونروا في القدس

أدانت السعودية، يوم الثلاثاء، هدم مباني تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا "، من قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان وصل "الرسالة نت": "نجدد رفضنا للانتهاكات الإسرائيلية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

وحمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات، وللنهج الإسرائيلي القائم على مواصلة جرائمة بحق منظمات الإغاثة الدولية.

وأعربت السعودية عن دعمها لوكالة الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبًا المجتمع الدولي بحماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها والمنشآت التابعة لها.