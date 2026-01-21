حماس: استهداف سيارة اللجنة المصرية وسط غزة جريمة حرب وتصعيد خطير

قالت حركة المقاومة الإسلامية – حماس إن استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم، سيارة تابعة للجنة المصرية للإغاثة وسط قطاع غزة، واستشهاد ثلاثة مصورين صحفيين كانوا على متنها أثناء أدائهم واجبهم الإعلامي في مخيمات الإيواء وسط القطاع، يُمثّل جريمة حرب موصوفة وتصعيدًا خطيرًا للانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار، ويُعد امتدادًا للاستهداف الممنهج للصحفيين وعمليات الإغاثة الإنسانية في غزة.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي أن العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جرائم حرب موصوفة من خلال استهدافه المتواصل للمدنيين الأبرياء في المنازل والأحياء السكنية وخيام الإيواء والنزوح وفي مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد المئات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بينهم أحد عشر شهيدًا خلال اليوم الأربعاء فقط.

وأكدت حماس أنها تكرر دعوتها للإخوة الوسطاء والدول الضامنة، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية، إلى التحرك الفوري لوقف خروقات حكومة الاحتلال الفاشي المتعمدة والممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها كاملة، داعيةً إلى اتخاذ موقف واضح يدين جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة المحاصر.