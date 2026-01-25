نقابة الاقتصاديين تبحث آليات التعاون المشترك مع "بال تريد"

أجرت نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين، الأحد، زيارة إلى مدير مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة، محمد سكيك، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية.

وتأتي زيارة نقابة الاقتصاديين، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وضم وفد النقابة كلا من نائب نقيب الاقتصاديين عماد لبد، وأمين سر النقابة محمد الدريملي، وعضو مجلس الإدارة أحمد أبو قمر، حيث ناقش الجانبان جملة من القضايا الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، والتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتجارية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.

وتناول اللقاء آفاق المرحلة المقبلة، وسبل تفعيل البرامج المشتركة بين النقابة ومركز "بال تريد"، وتعزيز قدرات الاقتصاديين ورواد الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

وأعرب الطرفان عن تفاؤلهما في ضوء تولي لجنة التكنوقراط لمهامها، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها أن تنعكس إيجابا على البيئة الاقتصادية الفلسطينية، من خلال إرساء سياسات مهنية قائمة على الكفاءة وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج عملية تخدم الاقتصاد الفلسطيني، وتسهم في دعم صمود المواطنين، لا سيما في قطاع غزة، في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة.