لجان المقاومة: العدوان الصهيوني المتواصل يهدف لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار

قالت لجان المقاومة في فلسطين إن الجرائم الصهيونية والعدوان المتواصل، والذي تجلّى في قصف واستهداف مركز شرطة الشيخ رضوان والعديد من المنازل وخيام النازحين ومراكز الإيواء، يكشف أننا أمام عدو متوحش ومتعطش لسفك الدماء الفلسطينية تحت مبررات وحجج واهية وكاذبة ومضللة ومكشوفة للجميع.

وتابعت لجان المقاومة في بيان صحفي أن العدوان الصهيوني المستمر، والذي لم يتوقف أصلًا منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد للقاصي والداني أن نتنياهو وحكومته وكل أركان كيانه المجرم هدفهم الأول والأخير هو إفشال اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل جهود الوسطاء والضامنين لهذا الاتفاق، بهدف إفشال جهود الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضافت أن العدوان والجرائم الصهيونية لا يمكن أن تتم بدون موافقة وتشجيع وغطاء من الإدارة الأمريكية المجرمة، التي تشكل غطاءً على كافة المستويات والأصعدة للكيان الصهيوني للاستمرار في ارتكاب حرب الإبادة الجماعية وتهجير شعبنا واقتلاعه من أرضه.

وأشارت لجان المقاومة إلى أن ما يجري في غزة من جرائم صهيونية وإبادة جماعية متواصلة يؤكد أن ما يسمى بمجلس السلام ما هو إلا شاهد زور وأداة لتبييض وغسل أيدي الكيان الصهيوني ومجرم الحرب نتنياهو من الجرائم الفاشية التي يرتكبها بحق شعبنا.

وختمت لجان المقاومة بيانها بدعوة كافة الوسطاء والضامنين للاتفاق إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم والعمل الفوري والجاد لإلزام الكيان الصهيوني ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما فتح معبر رفح والدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.