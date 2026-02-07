"الرسالة نت" تكشف ترتيبات دولية لإطلاق أسطول بحري لكسر حصار غزة أواخر مارس

قال أنور الغربي، رئيس مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن ترتيبات مكثفة تجري على المستوى الدولي لإطلاق أسطول بحري غير مسبوق لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، من المتوقع أن ينطلق أواخر شهر آذار/مارس المقبل، واصفًا الخطوة بأنها “تاريخية بكل المقاييس” من حيث الحجم والتركيبة والأهداف الإنسانية.

وأوضح الغربي، في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الأسطول المرتقب سيضم أضعاف ما شهدته أساطيل كسر الحصار السابقة، مع تركيز خاص على الجوانب الطبية والإنسانية، استجابةً للتدهور الخطير الذي يعيشه القطاع، ولا سيما في المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن الترتيبات تشمل مشاركة قرابة ألف طبيب من مختلف دول العالم، إلى جانب كوادر طبية متخصصة، ومعدات وتجهيزات طبية متقدمة، بما يتيح تقديم تدخلات علاجية وإسعافية نوعية فور وصول الأسطول.

وبيّن أن من بين مكونات الأسطول سفينة طبية مجهّزة بالكامل، جرى إعدادها لتقديم خدمات علاجية متكاملة، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على مدار الساعة لاستكمال الجوانب اللوجستية والفنية اللازمة لانطلاق الأسطول في الموعد المحدد.

وأضاف الغربي أن التحضيرات تتم عبر ائتلافات دولية متعددة، من بينها ائتلافات سبق أن شاركت في أساطيل كسر الحصار، بما يعكس تراكم الخبرات التنظيمية والإنسانية، ويعزز فرص نجاح المهمة.

وأكد أن التنسيق الدولي للأسطول الطبي تقوده جهات سويسرية، بمشاركة واسعة من منظمات إنسانية وائتلافات دولية من مختلف أنحاء العالم، في إطار التزام أخلاقي وقانوني بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن الأسطول من المتوقع أن ينطلق بشكل متزامن من عدة عواصم دولية، بمشاركة دول عربية وإسلامية إلى جانب دول أخرى، في رسالة دولية واضحة لدعم الجهود الإنسانية والطبية الموجهة إلى غزة.

وأوضح الغربي أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل الأسطول، ومساراته، والدول المشاركة فيه، سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة فور استكمال الترتيبات النهائية، مشددًا على أن هذا التحرك يحمل أبعادًا إنسانية وسياسية لافتة، ويعكس تصاعد الحراك الدولي الداعم للقضايا الإنسانية العادلة.

وذكّر الغربي بأن قوات البحرية والكوماندوس البحري التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعترضت، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2025، أكثر من 40 سفينة ضمن “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة، واعتدت على المشاركين فيها قبل نقل المئات منهم إلى ميناء أسدود، معتبرًا أن ذلك يشكل سابقة خطيرة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.