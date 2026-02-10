المفتي : قرارات الكابينيت اعتداء على الأرض ومخطط لضم المقدسات في الخليل

أكد محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، أن قرارات الكابينيت الإسرائيلي تمثّل اعتداءً سافرًا على الأرض الفلسطينية، وتصعيدًا خطيرًا في سياسة التهويد وفرض السيادة بالقوة.

وأوضح حسين لـ"الرسالة نت" أن ما يجري في الخليل تحديدًا يكشف نوايا الاحتلال لضم المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها الحرم الإبراهيمي، ضمن مخطط استعماري يستهدف طمس الهوية الدينية والتاريخية للمدينة.

وشدد على أن الحرم الإبراهيمي إسلامي خالص، بموجب الوقائع التاريخية والشرعية الدينية، وأن كل الإجراءات الاحتلالية لن تغيّر من هذه الحقيقة الثابتة.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لاستخدام قرارات إدارية وقانونية زائفة لشرعنة سيطرته على المقدسات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية العبادة.

وأكد مفتي القدس أن هذه السياسات تمثّل استفزازًا لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم، وتحمّل الاحتلال مسؤولية أي تصعيد ديني قد ينجم عنها.

ودعا حسين المؤسسات الدينية والعلماء في العالمين العربي والإسلامي إلى تحمّل مسؤولياتهم في الدفاع عن المقدسات.

كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى التمسك بحقوقهم الدينية، والحفاظ على وجودهم في مدنهم ومقدساتهم رغم كل محاولات الاقتلاع.

وختم بالقول إن المقدسات ستبقى عصية على التهويد، وأن محاولات الضم مصيرها الفشل مهما طال الزمن.