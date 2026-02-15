القمة الإفريقية تطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

طالبت القمة الإفريقية الـ39 بمنح فلسطين عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة، بما يتماشى مع رغبة أغلبية دول المجتمع الدولي.

وأكدت القمة في بيانها الختامي عفب انتهاء اجتماعاتها التي عُقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يوم الأحد، أن هذه الخطوة تمثل حقًا مشروعًا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال.

وأعلنت رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، معتبرة ذلك خرقًا جسيمًا للقوانين الدولية.

وحذرت من تدهور الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، جراء الحصار المفروض، ومنع دخول المساعدات الطبية والإغاثية، ما يهدد حياة ملايين المدنيين.

وأكدت القمة تضامنها الكامل مع نضال الفلسطينيين لنيل حريتهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وتندرج مشاركة فلسطين في هذه القمة لحشد مزيد من الدعم والتأييد السياسي لفلسطين وقضية شعبنا.