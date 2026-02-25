رمضان كريم رمضان كريم

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

مسيّرة (إسرائيلية) تدمّر منزلاً في بلدة عديسة جنوب لبنان

مسيّرة (إسرائيلية) تدمّر منزلاً في بلدة عديسة جنوب لبنان
مسيّرة (إسرائيلية) تدمّر منزلاً في بلدة عديسة جنوب لبنان

الرسالة نت

تعرّضت بلدة عديسة في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، لاستهداف مباشر من طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر، ما أسفر عن تدمير منزل بشكل كامل وتحويله إلى ركام؛ دون الإبلاغ عن إصابات في الأرواح.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر"، ألقت قنابل متفجرة على أحد المنازل في محيط بلدة عديسة.

وأوضحت الوكالة، أن الهجوم ترافق مع عمليات تفجير نفذتها قوات الاحتلال في محيط عديسة، إضافة إلى بلدات حدودية أخرى بينها مروحين وشيحين.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، حيث يشهد شهر فبراير 2026 تصعيداً متواصلاً شمل غارات جوية وأعمال تجريف وتفجير لمبانٍ سكنية في القرى الحدودية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/310114

كلمات مفتاحية

لبنان قصف جنوب لبنان بلدة عديسة جنوب لبنان بلدة عديسة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.