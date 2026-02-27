قيادي بفتح: تصنيف حماس بالإرهاب يتجاهل تاريخ المقاومة الفلسطينية ويتعارض مع القانون الدولي

قال بسام زكارنة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن أي محاولة لوصف حركة حماس بالإرهاب تتجاهل السياق التاريخي للمقاومة الفلسطينية وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تكفل حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مقاومته.

وأوضح زكارنة في تصريح صحفي عبر صفحته تابعته "الرسالة نت"، أن المقاومة الفلسطينية لم تبدأ بحماس، بل هي مسار وطني ممتد شاركت فيه مختلف الفصائل والقوى السياسية منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وأشار إلى أن حركة فتح، باعتبارها الفصيل الذي أطلق الرصاصة الأولى، خاضت مسيرة نضالية طويلة ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما شاركت فصائل أخرى في العمل المقاوم، منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وأضاف زكارنة أن توصيف حماس بالإرهاب، بمعزل عن السياق السياسي والقانوني للصراع، يعني عمليًا تعميم هذا الوصف على مجمل فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية التي خاضت أشكالًا متعددة من المقاومة عبر العقود الماضية.

وأكد أن القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال، مشددًا على ضرورة التمييز بين المقاومة المشروعة وبين الأعمال التي تستهدف المدنيين.

وختم زكارنة تصريحه بالدعوة إلى اعتماد خطاب سياسي وقانوني منصف يراعي عدالة القضية الفلسطينية، ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في النضال المشروع حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.