5 شهداء بينهم عناصر شرطة في خرق متواصل لاتفاق "التهدئة" بغزة

استشهد، اليوم الجمعة، 5 مواطنين بينهم عنصر شرطة، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للشرطة الفلسطينية، في خانيونس جنوبي قطاع غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، في سياق خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بوصول المواطن حسام أبو خوصة (43 عاماً) شهيداً إلى المستشفى، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق فجر اليوم، ارتقى ٣ شهداء ، وأصيب آخرون، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية، استهدفت نقطة للشرطة الفلسطينية على مفترق المسلخ غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

والشهداء هم؛ خالد الزيان وحسن حامد وعلي باسم أبو شمالة، فيما أصيب عدد آخر، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى ناصر الطبي في خانيونس.

كما استهدفت قوات الاحتلال نقطة للشرطة الفلسطينية في مخيم البريج، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، أن طائرات الاحتلال استهدفت حاجزاً للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

واستشهد، أمس الخميس، 3 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح أحدهما متأثرا بجراحه، واثنان جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب متنزه المحطة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأسفرت خروقات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عن 618 شهيداً و1,663 إصابة، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الخميس.