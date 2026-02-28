باسم نعيم: العدوان على إيران همجي وتداعياته خطيرة على المنطقة والعالم

أدان د. باسم نعيم، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، ما وصفه بالعدوان الهمجي على الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدًا أنه عدوان مستنكر ومرفوض ولا يخدم سوى مخططات “الكيان الصهيوني”.

وقال نعيم في تصريح عبر صفحته على تويتر إن هذا التصعيد يأتي استجابة لرغبات وسياسات حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي تهدف – بحسب تعبيره – إلى تحطيم أي قوة أو مقدرات في المنطقة تقف حائلًا أمام مشروع التوسع وتحقيق ما أسماه “أحلام إسرائيل الكبرى” والهيمنة الكاملة على الإقليم.

وأضاف أن هذا العدوان ستكون له تداعيات خطيرة لا تقتصر على المنطقة فحسب، بل قد تمتد إلى العالم أجمع، في ظل حالة الاستقرار الهش التي يشهدها الإقليم، محذرًا من أنه قد يفتح الباب أمام مرحلة من عدم اليقين ومستقبل مجهول.

وشدد نعيم على أن شعوب الأمة – على حد قوله – لن تنكسر أمام ما وصفها بـ“الهجمة الصهيوأمريكية الجديدة”، مؤكدًا أن الاحتلال سيكون أول من يدفع ثمن ما سماها “سياسات العربدة والتصعيد”.

كما دعا المجتمع الأمريكي إلى الخروج للشارع والضغط من أجل وقف هذا التصعيد، معتبرًا أن استمرار ما يجري يمثل عبثًا بمستقبل المنطقة والعالم، ويمس أمن وسلامة وحرية وازدهار الجميع.