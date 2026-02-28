حماس تدين العدوان على إيران وتعتبره استهدافًا لأمن المنطقة واستقرارها

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفته بالعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى أي دولة عربية أو إسلامية، معتبرةً أن ما يجري يمثل استهدافًا مباشرًا للمنطقة بأسرها واعتداءً على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن ما سمّته "العدوان الإسرائيلي–الأمريكي" يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة، ويعكس محاولات لإعادة رسمها بما يخدم مصالح الاحتلال.

وأكدت حماس تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان، داعيةً الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة والتكاتف لإفشال ما وصفته بالمخططات الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة على حساب الأراضي العربية والإسلامية ومصالح شعوبها.

وشددت الحركة في ختام بيانها على ضرورة تعزيز التضامن الإقليمي لمواجهة التحديات الراهنة.