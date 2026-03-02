الشيخ عكرمة صبري: إغلاق الأقصى محاولة لفرض سيادة بالقوة

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى بذريعة "الإغلاقات" يمثل اعتداءً صارخاً على حرية العبادة، وانتهاكاً واضحاً لقدسية المكان.

وقال الشيخ صبري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن الاحتلال منع المصلين من الدخول إلى المسجد، ولم يسمح حتى لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بأداء الصلاة داخله، في سلوك يعكس استخفافاً بمكانة المسجد وبالقوانين الدولية التي تكفل حرية العبادة.

وأوضح أن تحويل المسجد الأقصى إلى منطقة عسكرية مغلقة يهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أي مبررات قانونية أو أخلاقية.

وأشار إلى أن البلدة القديمة من القدس تعيش تحت حصار فعلي، مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى المسجد، ما أدى إلى تقييد حركة المقدسيين بشكل كبير.

وبيّن الشيخ صبري أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسات إلى إفراغ المسجد من المصلين وفرض هيمنته الكاملة على مفاصل الحياة الدينية في القدس، في إطار مخطط يستهدف تغيير الوضع القائم التاريخي.

وأضاف أن منع الموظفين والحراس من دخول المسجد يشكل اعتداءً مباشراً على الوصاية الإسلامية وإدارة الأوقاف، مؤكداً أن ذلك يمس صلاحيات دينية معترفاً بها تاريخياً.

ودعا الشيخ صبري أبناء الشعب الفلسطيني إلى التمسك بحقهم في الصلاة داخل المسجد الأقصى وعدم الرضوخ للإجراءات التعسفية، مشدداً على أن الأقصى حق خالص للمسلمين لا يقبل القسمة أو الشراكة.

وختم بالقول إن المسجد الأقصى سيبقى شامخاً رغم الإغلاقات والإجراءات العسكرية، وأن إرادة المرابطين والمصلين أقوى من كل محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.