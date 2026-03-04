مقال: حرب الاستنزاف تتشكل في المنطقة

بعد أربعة أيام فقط من اندلاع المواجهة، لم تعد الصورة تشير إلى جولة محدودة، بل إلى حرب استنزاف مرشحة للتطاول. الضربة الأولى التي استهدفت العمق الإيراني، رغم رمزيتها السياسية والأمنية، لم تؤدِّ إلى انهيار أو ارتباك طويل داخل إيران، بل بدا أن طهران امتصّت الصدمة سريعًا وانتقلت إلى مرحلة الرد الواسع والمنظم.

التحول الأبرز تمثل في نقل المعركة إلى البعد الاقتصادي والنفسي، من خلال استهداف العمق الإسرائيلي بشكل متواصل، خصوصًا تل أبيب، وما رافقه من تعطّل في المطارات في المنطقة وحركة التجارة الدولية.

هذا التطور يضع الاحتلال والولايات المتحدة أمام اختبار صعب يتعلق بقدرة جبهتها الداخلية على الاحتمال، ويعيد طرح سؤال الردع الذي سعت إلى ترسيخه منذ بداية المواجهة.

في المقابل، تبدو الولايات المتحدة أمام معادلة معقدة؛ فهي لا تريد حربًا إقليمية شاملة، لكنها لا تستطيع في الوقت ذاته التراجع دون كلفة استراتيجية وسياسية. اتساع دائرة الاستهداف واحتمال دخول ساحات أخرى على خط النار يهددان بتحويل المواجهة إلى نزيف مفتوح يستنزف الجميع.

إذا استمر هذا النسق، فإن المنطقة مقبلة على مرحلة ضبابية طويلة، عنوانها إنهاك متبادل وتآكل تدريجي في القدرات والاقتصادات، لا حسم سريعًا ولا انتصارًا واضحًا، بل إعادة تشكيل لموازين القوة على وقع الزمن… حيث يكون النفس الأطول هو العامل الحاسم في رسم النهاية.