ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 50 شهيداً و335 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان فجر الإثنين، وحتى مساء الثلاثاء، إلى 50 شهيدا و335 جريحا.

وفي السياق ذاته، سُجلت منذ فجر اليوم الأربعاء، وحتى الساعة الثامنة صباحا اعتداءات جديدة في جنوب لبنان، تمثلت في غارات استهدفت بلدات الطيري والجميجمة وشقراء (ثلاث غارات) وصفد البطيخ وصريفا وبصليا وأرنون، فيما طال القصف المدفعي بلدات شقرا وعيترون وبيت ليف وكفرشوبا وراشيا الفخار والخيام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مجمع سكني في مدينة بعلبك شرقي لبنان إلى 5 شهداء و15 جريحا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين تحت الأنقاض.

وصباح الثلاثاء، كانت الوزارة قد أعلنت أن الحصيلة بلغت 40 شهيداً و246 جريحا، قبل أن يتم الإعلان عن ارتفاع العدد لاحقا.

ومنذ فجر الثلاثاء، قصف الجيش الإسرائيلي 24 قرية لبنانية، فضلا عن مدينة صيدا جنوب البلاد، ضمن تصعيده المتواصل لليوم الثاني.

كما شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على ضاحية بيروت مساء الاثنين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وفجر الاثنين، استهدف حزب الله موقعا عسكريا شمالي فلسطين المحتلة بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على اعتداءات (إسرائيل) المتواصلة على لبنان.