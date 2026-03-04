انفجارات وسط فلسطين المحتلة بعد إطلاق صواريخ من لبنان

دوت انفجارات في مدينة (تل أبيب) مساء الثلاثاء، عقب إطلاق صافرات الإنذار في منطقة “غوش دان” وسط فلسطين المحتلة، وسط تصعيد متواصل بين حزب الله والاحتلال (الإسرائيلي).

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إنه عقب تفعيل صافرات الإنذار أُطلقت صواريخ من لبنان، حيث تم اعتراض أحدها بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وفي وقت لاحق، ادعى جيش الاحتلال أنه رصد ثلاثة صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه وسط فلسطين المحتلة مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في “غوش دان” بعد عملية الإطلاق.

وأضاف الجيش (الإسرائيلي) أنه تمكن من اعتراض صاروخين، في حين سقط الثالث في منطقة مفتوحة دون تحديد مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر.

وفي المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف عددا من المواقع العسكرية شمال الأراضي المحتلة، من بينها قاعدة ميرون العسكرية وقاعدة رامات دافيد التابعة لسلاح الجو (الإسرائيلي).

كما أعلن الحزب، في بيان الثلاثاء، قصف ثكنة “كيلع” الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، مؤكدا أن العملية جاءت “ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية”.

وأوضح الحزب أن مقاتليه استهدفوا ثكنة “كيلع” بالصواريخ، في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وعلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، ضمن العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتواصل على إيران منذ فجر السبت الماضي.