مقر خاتم الأنبياء: الهجمات الإيرانية ستتسع في الأيام المقبلة

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أنّ وتيرة الهجمات الإيرانية على مواقع الأعداء ستزداد شدة واتساعاً خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنّ القوات الجوية والبحرية التابعة للجيش الإيراني أطلقت طائرات مسيّرة انتحارية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفة قاعدة رامات ديفيد الجوية وموقع الرادار في ميرون.

وأشار إلى أنّ القوة البحرية للجيش الإيراني استهدفت أيضاً موقع تمركز القوات الأميركية في معسكر العديدي في الكويت بواسطة طائرات مسيّرة هجومية.

وفي السياق نفسه، نفّذت القوات البرية للجيش الإيراني هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف مقر القوات الأميركية المتمركزة في أربيل شمال العراق.