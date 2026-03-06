مسجد السوسي يكرم 260 حافظًا للقرآن وأجزاء منه

في رسالة أملٍ تتجدد رغم الجراح، نظّم مسجد السوسي (قباء الجديد) بمدينة غزة مهرجان "غزة القرآن عز وإحسان" لتكريم حفظة كتاب الله، في مشهدٍ إيماني يعكس إرادة الحياة التي لا تنكسر لدى أبناء شعبنا، حتى بعد ما مرّ به قطاع غزة من حربٍ قاسية وظروفٍ صعبة.

وقد شهد المهرجان تكريم 5 من حفظة القرآن الكريم كاملاً، إضافة إلى 255 طالبًا من حفظة أجزاء القرآن الكريم، الذين أتمّوا مسيرتهم مع كتاب الله بعزيمةٍ وإصرار، ليكونوا نموذجًا لجيلٍ قرآنيٍ مميز نشأ في ظل التحديات، لكنه اختار أن يجعل من القرآن نورًا يهديه وثباتًا يعينه على مواصلة الطريق.

وأكد القائمون على المهرجان أن هذا التكريم يأتي تأكيدًا على أن غزة، رغم ما مرت به من محنٍ وآلام، ما زالت قادرة على صناعة جيلٍ قرآنيٍ واعٍ ومتمسك بكتاب الله، وأن حلقات التحفيظ في المساجد ستبقى مناراتٍ للعلم والإيمان، تربي الأجيال على القيم والأخلاق وتغرس في نفوسهم حب القرآن والعمل به.

كما عبّر الحضور عن فخرهم واعتزازهم بهؤلاء الطلبة الذين حملوا كتاب الله في صدورهم، مؤكدين أن حفظ القرآن هو أعظم استثمار في بناء الإنسان والمجتمع، وأن هذه النماذج المضيئة تبعث الأمل في مستقبلٍ أكثر إشراقًا لأبناء غزة.

وفي ختام المهرجان، تم تكريم الطلبة الحفظة وتقديم شهادات التقدير لهم وسط أجواءٍ من الفرح والدعاء، سائلين الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم ونور صدورهم، وأن يبارك فيهم ويجعلهم من حملة كتابه العاملين به، وأن يحفظ غزة وأهلها ويجعلها دائمًا أرضًا للقرآن والعزة والإحسان.