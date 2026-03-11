تصاعد العدوان على لبنان.. أكثر من 570 شهيدًا و759 ألف نازح منذ بداية الهجمات

يتواصل العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، في ظل تصاعد عمليات القصف لأحياء سكنية طالت قلب العاصمة اللبنانية بيروت، تزامنًا مع تسجيل أعداد جديدة من الشهداء والجرحى والنازحين.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 570 شهيدًا ونحو 1444 مصابًا، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من البلاد، مقابل هجمات ينفذها حزب الله ضد مواقع وقواعد وتجمعات عسكرية إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية ومحلية لبنانية، باستشهاد 16 شخصًا وإصابة 22 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في لبنان فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن 10 شهداء ارتقوا وأصيب 5 أشخاص آخرين، في غارة إسرائيلية على بلدة تمنين التحتا في بعلبك شرقي لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت مبنى سكنيًا في منطقة عائشة بكار وسط العاصمة بيروت، في ثاني استهداف لمنطقة تقع في قلب العاصمة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارة طالت شقة سكنية في المنطقة المذكورة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيلية متتالية على بلدة قانا في قضاء صور جنوب البلاد أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة حناوية في القضاء ذاته عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم مسعف.

وبحسب تقرير لوحدة إدارة مخاطر الكوارث في الحكومة اللبنانية، فقد أسفرت الحرب حتى الآن عن استشهاد 570 شخصًا وإصابة 1444 آخرين، إضافة إلى نزوح نحو 759,300 شخص منذ الثاني من مارس/آذار، بينهم أكثر من 122 ألفًا يقيمون في مراكز إيواء رسمية، فيما بلغ عدد العائلات النازحة قرابة 31,500 عائلة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، استشهد 84 طفلاً في لبنان خلال أسبوع واحد فقط، نتيجة الهجمات (الإسرائيلية).