المرابطة نفسية خويص: قمع "إسرائيلي" غير مسبوق بحق المصلين على أبواب الأقصى

قالت المرابطة المقدسية نفسية خويص إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من إجراءاتها القمعية بشكل غير مسبوق بحق الفلسطينيين الذين حاولوا أداء الصلاة عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت خويص لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال فرض قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد، ما دفع العديد منهم إلى أداء الصلاة على عتباته وفي الطرقات المؤدية إليه.

وأضافت أن قوات الاحتلال تعاملت بعنف مع هؤلاء المصلين، حيث قامت بتفريقهم بالقوة ومنعتهم من أداء شعائرهم الدينية، في مشهد يعكس حجم التضييق المتعمد.

وأشارت إلى أن الاعتداءات شملت الدفع والضرب واحتجاز عدد من الشبان والنساء، في محاولة لفرض واقع جديد يحدّ من التواجد الفلسطيني في محيط الأقصى.

وبيّنت خويص أن ما يجري يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين، خاصة في الأوقات الدينية المهمة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة، وتعديًا واضحًا على الحقوق الدينية المكفولة بموجب القوانين الدولية.

ولفتت إلى أن المرابطين والمرابطات يواصلون تواجدهم رغم كل هذه التضييقات، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الصلاة داخل المسجد الأقصى.

كما شددت على أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممارسات إلى فرض سيطرته الكاملة على المسجد ومحيطه، وتغيير الواقع القائم فيه.

وأشارت إلى أن صمود المقدسيين يشكل عاملًا أساسيًا في إفشال هذه المخططات، رغم القمع المستمر والتحديات اليومية.

وختمت خويص بالتأكيد على أن المسجد الأقصى سيبقى حاضرًا في وجدان الشعب الفلسطيني، وأن محاولات إفراغه من المصلين لن تنجح مهما اشتدت الإجراءات.