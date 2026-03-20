مقال: خطاب ترامب الأخير في الأسبوع الثالث للحرب: المواجهة مع إيران لم تعد "مواجهة عسكرية"

خطاب ترامب الأخير في الأسبوع الثالث للحرب: المواجهة مع إيران لم تعد "مواجهة عسكرية" فحسب، بل تحولت إلى "مشروع سياسي" طويل الأمد لإعادة هندسة الإقليم بعد الاخفاق في الحصول على حسم مبكر.

تفكيك شيفرة ترامب الجديدة:

احتكار القرار: لا وقف للنار إلا بتوقيت واشنطن؛ القرار الاستراتيجي انتقل من تل أبيب إلى البيت الأبيض، وإسرائيل أصبحت "شريكاً منفذاً".

سيكولوجية النصر: ادعاء "تبخر" القدرات الإيرانية (إيران انتهت) هو "نص مبكر" لرفع سقف التوقعات وتحصين الجبهة الداخلية الأمريكية المضطربة قبل انتخابات التجديد النصفي.

تدويل الفاتورة: التلويح بمضيق هرمز ليس مجرد قلق، بل محاولة لجر العالم (أوروبا وآسيا) لتقاسم كلفة الحرب وحماية إمدادات الطاقة.

نحن أمام محاولة لادراة التصعيد بعدما فشل ترامب انهاء الحرب بضربة قاضية، بل ستستمر كأداة ضغط لإعادة رسم توازنات المنطقة وفق "الطموح الأمريكي".