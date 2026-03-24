أبو عيادة: العشائر الفلسطينية سوت أوضاع عدد من العائدين من العصابات العميلة شرق غزة

أكد الشيخ حسين أبو عيادة مسؤول عشائر رفح وعضو التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية أن العشائر قامت خلال الفترة الماضية بتسوية ملفات عدد من الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد التحاقهم بما وصفها بـ"العصابات العميلة" المنتشرة في مناطق الخط الأصفر شرق قطاع غزة.

وأوضح أبو عيادة لـ"الرسالة نت" أن هؤلاء الأفراد، وبعد عودتهم إلى عشائرهم، جرى التعامل مع أوضاعهم وتسويتها عبر الجهات ذات العلاقة، في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى معالجة هذه الظاهرة والحفاظ على النسيج الوطني.

وأشار إلى أن الشهادات التي تم توثيقها تكشف حجم "الخيانة الوطنية والأخلاقية والسلوكية" لدى هذه العصابات، مؤكدًا أنها مرفوضة ومرفوض سلوكها من قبل أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد أبو عيادة على أن الشعب الفلسطيني، بكل مكوناته من عشائر وقبائل وعائلات، يقف صفًا واحدًا في مواجهة هذه العصابات، ولن يكون جزءًا منها أو غطاءً لها، مؤكدًا أن الوعي الوطني كفيل بإفشال كل محاولات ضرب الجبهة الداخلية.