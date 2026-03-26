رحيل صوت “أناديكم”.. أحمد قعبور يغيب بعد مسيرة فنية وطنية

توفي الفنان اللبناني أحمد قعبور، اليوم الخميس 26 مارس/آذار 2026، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما أفادت به مصادر مقربة من عائلته.

▪️ وُلد في بيروت عام 1955

▪️ نجل الفنان محمود الرشيدي، أول عازف كمان في بيروت

▪️ درس في الكلية البطريركية ومدرسة البر والإحسان

▪️ التحق بـ الجامعة اللبنانية عام 1978 وتخرج بدبلوم من معهد الفنون الجميلة

▪️ وصف نفسه بأنه “ساعي بريد” يحمل رسائل فنية للناس

▪️ عُرف بالتزامه بالقضايا الوطنية والإنسانية، خاصة القضية الفلسطينية

▪️ قدّم أغاني تمزج بين الهمّ اللبناني والفلسطيني

▪️ من أبرز أعماله:

“أناديكم”، “اسمع”، “منفيًا”، “ارحل”، “عودة”، “البيارق”، “منسيين”، “نحن الناس”، “نبض الضفة”، “يا رايح صوب بلادي”، “لاجئ سموني لاجئ”

ويُعد قعبور من أبرز رموز الأغنية الملتزمة في العالم العربي، إذ شكّلت أعماله صوتًا معبرًا عن قضايا الشعوب، وارتبطت أغنيته أناديكم بشكل وثيق بالوجدان الفلسطيني والعربي.

ومن المقرر أن يُشيّع جثمانه في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد الصلاة عليه، وسط حالة من الحزن في الأوساط الثقافية والفنية التي نعته باعتباره أحد أبرز الأصوات الصادقة التي حملت همّ الناس وآلامهم.