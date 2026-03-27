تحذير من انهيار وشيك لقطاع المياه في غزة وسط نقص حاد في زيوت وقطع غيار المولدات

أطلقت مصلحة مياه بلديات الساحل نداء استغاثة عاجلًا إلى المجتمع الدولي، دعت فيه إلى التدخل الفوري لتسهيل إدخال زيوت التشحيم وقطع الغيار والمواد الأساسية اللازمة لاستمرار خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

وأكدت المصلحة أن البنية التحتية للمياه والمياه العادمة في القطاع تعمل بشكل كامل على مولدات الديزل منذ انقطاع الكهرباء في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن هذه المولدات تعرضت لاستخدام مفرط دون صيانة كافية، ما يهدد بتوقفها بشكل كامل في أي لحظة.

وأوضحت أن نقص زيوت التشحيم ومواد الصيانة الأساسية يشكل خطرًا مباشرًا على استمرارية تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومحطات ضخ المياه العادمة، محذرة من أن عدم إدخال هذه الإمدادات عبر المعابر سيؤدي إلى توقف تدريجي للخدمات خلال فترة قصيرة.

وبيّنت أن انهيار المنظومة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها توقف إمدادات المياه لأكثر من 2.2 مليون شخص، وفيضان مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المناطق السكنية ومخيمات النزوح، إضافة إلى انهيار أنظمة التحلية والضخ.

كما حذرت من مخاطر صحية جسيمة، في ظل احتمالية تفشي أمراض منقولة عبر المياه، مثل الإسهال المائي الحاد والكوليرا والتهاب الكبد الوبائي، خاصة مع تدهور النظام الصحي وعدم قدرته على التعامل مع أوبئة محتملة.

ولفتت المصلحة إلى أن التركيز الدولي انصب سابقًا على إدخال الوقود، في حين جرى إهمال متطلبات الصيانة الميكانيكية للمولدات، مؤكدة أن تشغيلها دون زيوت كافية يؤدي إلى أضرار لا رجعة فيها، وانهيار كامل في المنظومة.

وشددت على أن قطاع المياه والصرف الصحي في غزة يقف حاليًا على شفا الانهيار، رغم الجهود التي يبذلها الطاقم الفني في ظروف خطرة، داعية إلى تحرك فوري لتفادي كارثة إنسانية وبيئية واسعة.

وأكدت استعدادها لتزويد الجهات المعنية بقوائم تفصيلية بالاحتياجات الفنية والمخزونات، لتسهيل التدخل العاجل قبل فوات الأوان.