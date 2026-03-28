روسيا تتجه لحظر تصدير البنزين لضبط الأسعار

تستعد روسيا لفرض حظر على تصدير البنزين اعتبارًا من مطلع شهر أبريل/ نيسان المقبل، في خطوة تهدف إلى استقرار الأسعار محليًا وضمان توافر الإمدادات داخل السوق، في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وجاء القرار بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الروسي، أمس الجمعة، عقب اجتماع خُصص لبحث أوضاع سوق المنتجات البترولية المحلية، حيث وجّه نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك وزارة الطاقة بإعداد مشروع قرار لتطبيق الحظر بدءًا من الشهر المقبل.

وأوضح البيان أن الإجراء يهدف إلى إعطاء أولوية لإمدادات الوقود داخل البلاد ومنع ارتفاع الأسعار فوق المستويات المتوقعة، على أن يستمر الحظر حتى 31 يوليو/تموز المقبل.

وسبق لروسيا أن فرضت قيودًا مماثلة على صادرات البنزين والديزل في فترات سابقة للحد من ارتفاع الأسعار ومعالجة نقص الإمدادات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات ملحوظة نتيجة التوترات الجيوسياسية، ما انعكس على ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة معدلات التضخم في العديد من الدول.

وفي سياق متصل، أسهمت التوترات المرتبطة بإيران في تفاقم تقلبات السوق، خاصة بعد إعلان طهران تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

كما اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مؤقتة للتخفيف من الضغوط على الإمدادات العالمية، عبر إصدار ترخيص يسمح ببيع وتسليم شحنات النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تم تحميلها قبل 12 مارس/آذار، على أن يستمر العمل به حتى 11 أبريل/نيسان.