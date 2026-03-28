تصاعد حرب الشرق الأوسط يرفع أسعار الأسمدة عالميا

تسببت الحرب الدائرة في المنطقة بارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة المعدنية عالمياً، بنسبة تتراوح بين 30% و40% منذ بداية العام.

وأفاد المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الزراعة والأغذية، فيليب شبينه، اليوم السبت، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن أسعار الأسمدة النيتروجينية تقترب تدريجياً من مستوياتها القياسية التي سُجلت مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وترتبط زيادة أسعار الأسمدة بشكل وثيق بارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي الذي يشكل ما بين 80% و90% من تكاليف إنتاج الأمونيا والنيتروجين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليص استخدام الأسمدة وبالتالي تراجع الإنتاج الزراعي.

وفي سياق متصل، فرضت أوروبا تدريجياً رسوماً جمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية، في حين تواصل روسيا، باعتبارها أحد أكبر المنتجين عالمياً.

وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلث تجارة اليوريا العالمية وقرابة 20% من الأمونيا تمر عبر مضيق هرمز، ما يعكس حساسية السوق لأي توترات جيوسياسية في المنطقة.

ورغم أن أوروبا لا تعتمد بشكل كبير على استيراد الأسمدة من مناطق النزاع، إلا أن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار الغاز المسال لا تزال تضغط على قطاعي الكيماويات والأسمدة.

ويواجه المزارعون الذين لم يؤمنوا احتياجاتهم مسبقاً أعباء مالية متزايدة، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع انخفاض أسعار المحاصيل.