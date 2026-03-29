القوى الوطنية والإسلامية: إغلاق المسجد الأقصى للأسبوع الخامس “عدوان” على المسلمين

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية استمرار إغلاق المسجد الأقصى للأسبوع الخامس على التوالي، معتبرةً ذلك “عدوانًا ممنهجًا” يستهدف المقدسات الإسلامية ويشكّل تحديًا صريحًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، إن إغلاق المسجد ومنع إقامة الصلوات فيه يمس أحد أهم الشعائر الدينية، مشيرة إلى أن الإجراءات حرمت الفلسطينيين من أداء الصلاة والاعتكاف خلال شهر رمضان، إضافة إلى إحياء ليلة القدر وإقامة صلاة عيد الفطر داخل الأقصى.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا لحرية العبادة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية، معتبرًا أنها تأتي في سياق أوسع من “الاعتداءات المستمرة” على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ودعت اللجنة الدول الإسلامية وقادتها إلى اتخاذ مواقف “جادة وعاجلة” لحماية المقدسات، والعمل على إعادة فتح المسجد الأقصى، وإزالة القيود التي تحول دون وصول المصلين إليه.

كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود الشعبية والرسمية للحفاظ على هوية المسجد الأقصى العربية والإسلامية، وحمايته من “انتهاكات ومحاولات المساس بقدسيته”.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات في القدس، واستمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.