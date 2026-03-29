ميزانية "إسرائيل" 2026 تضخم الدفاع على حساب الصحة والتعليم

يصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ليل الأحد/فجرالاثنين، على ميزانية العام 2026، والتي تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت شنت فيه إسرائيل حربا إلى جانب الولايات المتحدة على إيران توسعت إلى الساحة اللبنانية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، من المتوقع أن تزيد ميزانية الدفاع بنحو 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من الضعف مقارنة بميزانية العام 2023، أي قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ لم يتوقف إنفاق إسرائيل على الدفاع منذ ذلك الوقت.