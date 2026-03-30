حماس: إقرار قانون إعدام الأسرى نهج دموي وتصعيد خطير

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي على ما يُسمّى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبرةً الخطوة تجسيدًا لطبيعة الاحتلال “الدموية” ونهجه القائم على القتل والإرهاب.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن إقرار هذا القانون يفضح ما وصفته بـ”زيف ادعاءات” إسرائيل بشأن الالتزام بالقيم الإنسانية، مؤكدةً أنه يعكس عقلية “عصابات إجرامية متعطشة للدماء”، ويشكّل سابقة خطيرة تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وأضافت أن القرار يُظهر استخفافًا واضحًا بالقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الإنسانية، في ظل استمرار السياسات التي تستهدف الأسرى بشكل مباشر.

ودعت حماس المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ هذا القانون، مطالبةً الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.

كما ناشدت الحركة الفلسطينيين في الداخل والخارج، إلى جانب الفصائل والقوى المختلفة، بتكثيف التحركات على المستويات السياسية والقانونية والإعلامية دعمًا للأسرى.

وأكدت في ختام بيانها أن القيادة الإسرائيلية ستتحمل تبعات هذه السياسات، محذّرةً من أن هذا التصعيد سيُقابل برد يتناسب مع “حجم الجريمة”.